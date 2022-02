Juve | Morata sogna il ritorno in patria

(Di sabato 19 febbraio 2022) Alvaronon ha svanito le speranze di unnella Liga. Come riporta Sport, infatti, l'obiettivo dell'attaccante sarebbe...

Alvarocontinua a giocare titolare nella, anche dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic , a conferma di ciò che Massimiliano Allegri gli aveva detto a gennaio, in pieno calciomercato, ovvero che lui e ...infatti ha tra le varie possibilità per il suo futuro anche quella di restare alla, con Allegri che lo ha integrato nel tridente insieme a Dybala e Vlahovic. L'attaccante spagnolo dunque ...Editoriale di Niccolò Ceccarini Dybala-Juventus a fine mese l’incontro decisivo. Morata può restare, per l’Atletico offerta da 15 più bonus. Milan, Bennacer rinnova fino al 2026. Barcellona e Paris su ...Nel frattempo, giungono notizie dalla Spagna sul futuro di Morata. L’attaccante spagnolo continua ad essere centrale nelle idee di Allegri, nonostante la presenza di Vlahovic. Ma l’addio alla Juventus ...