Junior | Marcon e Meduri a braccetto verso la vetta

(Di sabato 19 febbraio 2022) La 16enne friulana ed il giovane marchigiano arrivano in finale nel grade 5 di Antalya nei rispettivi tabelloni (come lo scorso ottobre a Pescara)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Junior Marcon

FIT

Moto3: 36 moto al via del MondialeLa Moto3 , vera e propria classe regina e unica che ... difendendo i colori del team MMR/BK Corse al fianco di Tommaso. Al debutto, invece, Pasquale ...Tra gli uomini al via il bresciano Andrea Federici (Biotekna) e l'azzurrino Filippo Cappelletti (Osa Saronno). Nel triplo in pedana lasangiorgese Francesca Cuccù (Team Atl. Marche) con ...Per quanto riguarda gli italiani, il giovanissimo Mattia Rato cercherà di puntare in alto al terzo anno nella categoria, difendendo i colori del team MMR/BK Corse al fianco di Tommaso Marcon.Toulouse: 3 Junior Vaivai, 5 Paul Marcon, 7 Lucas Albert, 8 Romain Navarrete, 9 Lloyd White, 11 Andrew Dixon, 13 Anthony Marion, 14 Eloi Pelissier, 15 Maxime Puech, 16 Joe Bretherton, 17 Joseph Paulo, ...