Italia femminile, Bertolini: «Con la Norvegia lo stesso atteggiamento dell'esordio»

Le parole della ct azzurra Milena Bertolini ha parlato alla vigilia del match di Algarve Cup tra Italia femminile e Norvegia. Le sue parole: «Le ragazze finora sono state molto brave e hanno dimostrato di stare bene contro le norvegesi mi aspetto di vedere lo stesso atteggiamento, solo così potremo replicare l'ottima prestazione fornita nel match inaugurale. Cercherò di dare spazio a tutte le calciatrici che ho a disposizione, senza però perdere l'equilibrio. Ci aspetta una sfida molto complicata: loro sono fisiche, giocano con grande intensità e, dopo aver probabilmente sottovalutato il Portogallo, scenderanno in campo con determinazione».

