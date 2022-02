Irene Ferri | chi è il marito Costanzo Gianni | età | lavoro | figli | matrimonio | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi tra vita privata e carriera, anche, impegnata nella fiction di Canale 5 ‘Fosca Innocenti’. Conosciamo meglio il, chi è ildi: età,non è un personaggio del mondo dello spettacolo. Anzi, è molto lontano dai riflettori e nella vita lavora come imprenditore, ma non sappiamo in che settore. Non abbiamo molte informazioni su di lui, sulla sua data di nascita, ma sappiamo con certezza che ama la moglie, nota attrice, e insieme ...