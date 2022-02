Irene Ferri, avete mai visto suo marito Costanzo? Ecco cosa fa (Di sabato 19 febbraio 2022) Irene Ferri è uno dei volti più popolari al grande pubblico. Da anni è legata a Costanzo Gianni, l’uomo che ha sposato qualche tempo fa. Ecco chi è. La vita professionale ha dato è sta dando grandi soddisfazioni .all’attrice romana, protagonista di fiction di successo. Ma anche la sua sfera privata e sentimentale va a gonfie vele. Scopriamo qualcosa in più sul marito. fonte foto: Getty ImagesIrene Ferri è un volto popolare al pubblico televisivo e cinematografico italiano. Sono tantissime le pellicole e le serie tv che l’hanno vista protagonista, contribuendo al successo di numerose produzioni nazionali. Tempo fa l’attrice aveva raccontato qual era il suo sogno nel cassetto e quale ruolo gli sarebbe piaciuto interpretare. La fama è ... Leggi su chenews (Di sabato 19 febbraio 2022)è uno dei volti più popolari al grande pubblico. Da anni è legata aGianni, l’uomo che ha sposato qualche tempo fa.chi è. La vita professionale ha dato è sta dando grandi soddisfazioni .all’attrice romana, protagonista di fiction di successo. Ma anche la sua sfera privata e sentimentale va a gonfie vele. Scopriamo qualin più sul. fonte foto: Getty Imagesè un volto popolare al pubblico televisivo e cinematografico italiano. Sono tantissime le pellicole e le serie tv che l’hanno vista protagonista, contribuendo al successo di numerose produzioni nazionali. Tempo fa l’attrice aveva raccontato qual era il suo sogno nel cassetto e quale ruolo gli sarebbe piaciuto interpretare. La fama è ...

