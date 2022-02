"Io, giovane volontario ucraino, pronto alla morte per far crollare l'impero russo" (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - "Sono pronto a combattere. Naturalmente ho paura di perdere la vita ma voglio e vogliamo la morte dell'impero, del nostro più antico e unico nemico. Vogliamo che finisca una volta per tutte". Mykyta ha 37 anni, di lavoro fa l'analista finanziario ed è uno dei tanti giovani volontari ucraini determinati a prendere le armi, come dimostrano i video che circolano in queste ore sul loro addestramento. Contattato dall'AGI tramite l'associazione Italia- Ucraina Maidan, Mikyta, "la versione ucraina di Nikita", dice, racconta di trovarsi a Leopoli, la sua città natale, vicina al confine con la Polonia, e di essere uno dei cittadini che ha deciso di aiutare il suo Paese fino a mettere a rischio la propria vita. "Sappiano come proteggere le persone e i rifugiati" "La guerra russo-ucraina è iniziata 8 anni fa, durante ... Leggi su agi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - "Sonoa combattere. Naturalmente ho paura di perdere la vita ma voglio e vogliamo ladell', del nostro più antico e unico nemico. Vogliamo che finisca una volta per tutte". Mykyta ha 37 anni, di lavoro fa l'analista finanziario ed è uno dei tanti giovani volontari ucraini determinati a prendere le armi, come dimostrano i video che circolano in queste ore sul loro addestramento. Contattato dall'AGI tramite l'associazione Italia- Ucraina Maidan, Mikyta, "la versione ucraina di Nikita", dice, racconta di trovarsi a Leopoli, la sua città natale, vicina al confine con la Polonia, e di essere uno dei cittadini che ha deciso di aiutare il suo Paese fino a mettere a rischio la propria vita. "Sappiano come proteggere le persone e i rifugiati" "La guerra-ucraina è iniziata 8 anni fa, durante ...

