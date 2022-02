“Invisibili”, Cateno De Luca canta le baraccopoli di Messina su testo di Grazia Di Michele (Di domenica 20 febbraio 2022) Messina – È disponibile il video di “Invisibili”, nelle baraccopoli di Messina e in tutto il mondo, su testo di Grazia Di Michele e musica di Matteo Carretto, interpretato da Cateno De Luca. Regia e montaggio di Ari Takahashi. Grazia Di Michele racconta: “A ottobre dello scorso anno sono andata a Messina con Red Ronnie per incontrare cantautori e cantautrici siciliani, e in questa occasione ho conosciuto il Sindaco Cateno De Luca. Sapevo del suo impegno per eliminare il problema delle baraccopoli nelle quali da più di cento anni, dopo il terremoto del 1908 che distrusse la città, vivono tuttora quasi ... Leggi su lopinionista (Di domenica 20 febbraio 2022)– È disponibile il video di “”, nelledie in tutto il mondo, sudiDie musica di Matteo Carretto, interpretato daDe. Regia e montaggio di Ari Takahashi.Diracconta: “A ottobre dello scorso anno sono andata acon Red Ronnie per incontrareutori eutrici siciliani, e in questa occasione ho conosciuto il SindacoDe. Sapevo del suo impegno per eliminare il problema dellenelle quali da più di cento anni, dopo il terremoto del 1908 che distrusse la città, vivono tuttora quasi ...

Advertising

Lopinionista : 'Invisibili', Cateno De Luca canta le baraccopoli di Messina su testo di Grazia Di Michele - dimichelegrazia : RT @OraWeb_TV: INVISIBILI nelle baraccopoli di Messina e in tutto il mondo, il Video di Grazia Di Michele interpretato da Cateno De Luca ht… - OraWeb_TV : INVISIBILI nelle baraccopoli di Messina e in tutto il mondo, il Video di Grazia Di Michele interpretato da Cateno D… - dimichelegrazia : RT @RedRonnie: Inervista e videoclip @CatenoDeLuca e @dimichelegrazia 'Invisibili': una canzone e un video per la baraccopoli di Messina e… - eleutheriana : RT @RedRonnie: Inervista e videoclip @CatenoDeLuca e @dimichelegrazia 'Invisibili': una canzone e un video per la baraccopoli di Messina e… -