Intesa Sanpaolo, attenzione alla nuova truffa: cosa sta succedendo (Di sabato 19 febbraio 2022) . A tutti i clienti viene richiesto di controllare attentamente il proprio conto La frode che riguarda molti colossi bancari, tra cui anche Intesa Sanpaolo, è in grado di svuotare i conti correnti in pochissimo tempo. Tutti i dettagli per evitarlo. Purtroppo non c’è mai fine al L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) . A tutti i clienti viene richiesto di controllare attentamente il proprio conto La frode che riguarda molti colossi bancari, tra cui anche, è in grado di svuotare i conti correnti in pochissimo tempo. Tutti i dettagli per evitarlo. Purtroppo non c’è mai fine al L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

quibresciait : Intesa Sanpaolo lancia “Up2Stars”, un programma per valorizzare le startup - Ne verranno selezionate 40 tramite qua… - Andrea_Minogini : Intesa Sanpaolo supporta Terra Next, il programma di accelerazione per startup e PMI innovative operanti nel settor… - wam_the : Intesa Sanpaolo lavora con noi: posizioni aperte a febbraio 2022 - tecnoandroidit : Intesa Sanpaolo e truffa sulle carte di credito: spariti i soldi dei clienti - Intesa Sanpaolo ha visto ancora una… - lamescolanza : Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari una domenica di appuntamenti sulla Venezia del 15… -