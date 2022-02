Advertising

sportli26181512 : Inter, senti Ruben Sosa: 'Ecco perché litigavo sempre con Bergkamp' VIDEO: L'ex attaccante uruguaiano dell'Inter, R… - MourinhoAsr : @jerryscottismo @bimbodimou Semplicemente perchè decide di non parlarne con i giornalisti in conf se pensano che no… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, senti De Paola: “Azzurri più maturi dell’Inter, Osimhen…” #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA #UEL #Spalletti… - Lino_2701x : Don Beppe, ci senti? Visto che hai rinnovato, facci un regalino... ???? @Inter - bolofficial0377 : Vero. Senti pap ed altri sembra che abbiano moltiplicato pani e pesci. L inter ha reso famoso zhang , non il contra… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti

'L'esame del Napoli al Camp Nou è stato superato a pieni voti. C'è stata qualche sbandata, soprattutto quando è entrato Dembelé, ma giocare contro il Barca in casa sua non è che sia così semplice. E ......alla classifica di Serie A e si sta giocando il titolo in un bellissimo spalla a spalla con l'.//www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Milan,...proprio come l’Inter. Tra le due, mi è piaciuto di più il Napoli come atteggiamento, più maturo. Osimhen? Ha grandissime doti, deve abituarsi al gioco della squadra e adattarsi all’avversario. Sono ...Fabio Capello si è espresso a Il Mattino sulla lotta scudetto in Serie A, che coinvolge l’Inter e le sue pretendenti al titolo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Scudetto? L’Inter è la ...