Inter-Sassuolo, capienza San Siro al 75% già da domani (Di sabato 19 febbraio 2022) L'Inter ha annunciato che già a partire dal match contro il Sassuolo, in programma nella giornata di domani, domenica 20 febbraio 2022, alle ore 18, ci sarà l'aumento della capienza a San Siro al 75%. "Inter-Sassuolo: ti aspettiamo a San Siro per sostenere i nostri ragazzi! La capienza massima aumenta già dal match di domani" scrive il club nerazzurro. SportFace.

