Infortunio Anguissa, il comunicato del Napoli: c'è lesione

comunicato ufficiale del Napoli sull'Infortunio di André Anguissa. lesione al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra Il Napoli, con un comunicato, ha fatto il punto della situazione sull'Infortunio di Anguissa. LA NOTA – «Frank Anguissa si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo».

