Influenza, il Covid frena ancora il virus: solo 4 milioni di casi, stagione finita (Di sabato 19 febbraio 2022) La stagione Influenzale è giunta al termine e per il secondo anno si conferma l'impatto della pandemia sui virus Influenzali, la cui circolazione è stata sporadica. Appena... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 febbraio 2022) Lale è giunta al termine e per il secondo anno si conferma l'impatto della pandemia suili, la cui circolazione è stata sporadica. Appena...

Advertising

___LUKASPC___ : @AdrianaSpappa @SicilianoSum mai usato il vaccino antinfluenzale e mai ho preso l'influenza....non avendo preso man… - MarkPal86279472 : @CGzibordi Tornata alla grande?. Veramente dopo i primi casi è letteralmente sparita. Non conosco nessuno che si è… - infoitsalute : Influenza, il Covid frena ancora il virus: solo 4 milioni di casi, stagione finita - CignaLaura : @enrica_sslazio Il covid è un’influenza , come quando da piccoli ci prendevamo lo streptococco . Non è così impossi… - delluccimarco1 : Covid frena ancora l'influenza, stagione finita -