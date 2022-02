Inflazione e salari, Confindustria: “No ad aumenti se non sale la produttività”. Guerra (Mef): “In Italia troppo lavoro povero” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Innalzare il costo del lavoro senza un corrispondente aumento della produttività rischia di creare un cortocircuito che potrebbe avere conseguenze importanti e forse addirittura irreversibili per alcuni settori produttivi”. Il vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe, intervistato dalla Stampa, ribadisce quello che il numero uno Carlo Bonomi aveva anticipato una settimana fa: nonostante la corsa dei prezzi, con l’Inflazione vicina al 5%, la richiesta dei sindacati di rivedere il metodo di calcolo degli aumenti contrattuali per preservare il potere d’acquisto dei lavoratori è considerata irricevibile. Nonostante quella del lavoro povero sia considerata da una parte dell’esecutivo un’emergenza. “Dobbiamo considerare due aspetti: uno è la bassa paga, l’altro è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) “Innalzare il costo delsenza un corrispondente aumento dellarischia di creare un cortocircuito che potrebbe avere conseguenze importanti e forse addirittura irreversibili per alcuni settori produttivi”. Il vicepresidente diMaurizio Stirpe, intervistato dalla Stampa, ribadisce quello che il numero uno Carlo Bonomi aveva anticipato una settimana fa: nonostante la corsa dei prezzi, con l’vicina al 5%, la richiesta dei sindacati di rivedere il metodo di calcolo deglicontrattuali per preservare il potere d’acquisto dei lavoratori è considerata irricevibile. Nonostante quella delsia considerata da una parte dell’esecutivo un’emergenza. “Dobbiamo considerare due aspetti: uno è la bassa paga, l’altro è il ...

