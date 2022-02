Incendio Felicity Ace - A bordo oltre 3 900 auto del gruppo VW | stimate perdite per mezzo miliardo di dollari

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo l'dello scorso venerdì 18 settembre che ha coinvolto una nave cargo piena dimobili delVolkswagen, al largo delle isole Azzorre, arrivano le prime valutazioni dei danni. Le vetture asarebbero state ben 3.965 e, secondo le stime di Skytek - software-company irlandese che fornisce consulenze nel calcolo del rischio d'investimento, tra gli altri, in ambito mercantile leammonterebbero a circadi. Le valutazioni preliminari. Nello specifico, sul bastimento che ha preso fuoco fortunatamente senza morti né feriti nell'equipaggio, composto da 22 persone c'erano1.100 Porsche (numero confermato dalla Casa) e 189 Bentley. Il resto del carico dimobili ...

Corriere : Nell’Atlantico brucia una nave con 4.000 auto di lusso, tra cui 1.100 Porsche, Bentley e Lamborghini - VeraNotizia : Nave Felicity Ace brucia: nell’incendio perse 1.100 Porsche, 189 Bentley e migliaia di Audi e Vw Il rogo sul mercan… - Italia_Notizie : Nave Felicity Ace brucia: nell’incendio perse 1.100 Porsche, 189 Bentley e migliaia di Audi e Vw - viaggiareonthe1 : Incendio Felicity Ace - A bordo oltre 3.900 auto del gruppo VW: stimati danni per mezzo miliardo di dollari - BramucciMatteo : @fabri @vaielettrico sarà stato Musk da un satellite????!!!!!?????? -

...delle previsioni sull'ammontare complessivo dei danni causati dall': contando il numero di esemplari coinvolti, il prezzo dei modelli di lusso e il valore di mercato stimato della......in salvo le 22 persone dell'equipaggio Automobili di lusso per un valore di decine di milioni di euro sono andate perdute nell'che ha colpito una nave portacontainer, il mercantile...fornisce una notevole quantità di ossigeno che certamente quando scoppia un incendio lo alimenta. Non è impresa semplice, quindi, neanche recuperare il carico del gigante che ha preso fuoco alle ...Sulla base dei dati in possesso, Skytek ha elaborato delle previsioni sull’ammontare complessivo dei danni causati dall’incendio: contando il numero di esemplari coinvolti, il prezzo dei modelli di ...