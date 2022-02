In ospedale dopo by-pass gastrico: la famiglia di Angela scrive a Speranza (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI familiari di Angela Iannotta, la 28enne madre di tre figli piccoli ricoverata da inizio febbraio in fin di vita all’ospedale di Caserta dopo due interventi per dimagrire effettuati dallo stesso chirurgo – che è stato denunciato – invieranno lunedì una lettera al ministro della Salute chiedendo l’invio di ispettori presso le due strutture private in cui Angela è stata operata, ovvero Villa Letizia a L’Aquila e Villa del Sole a Casagiove (Caserta). Ad annunciarlo gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, che assistono il marito di Angela e su suo incarico hanno denunciato il medico chirurgo (già sotto processo al tribunale di Nola per la morte di un 29enne paziente del Napoletano) che ha operato con by-pass gastrico Angela; ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI familiari diIannotta, la 28enne madre di tre figli piccoli ricoverata da inizio febbraio in fin di vita all’di Casertadue interventi per dimagrire effettuati dallo stesso chirurgo – che è stato denunciato – invieranno lunedì una lettera al ministro della Salute chiedendo l’invio di ispettori presso le due strutture private in cuiè stata operata, ovvero Villa Letizia a L’Aquila e Villa del Sole a Casagiove (Caserta). Ad annunciarlo gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, che assistono il marito die su suo incarico hanno denunciato il medico chirurgo (già sotto processo al tribunale di Nola per la morte di un 29enne paziente del Napoletano) che ha operato con by-; ...

