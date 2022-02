In Italia i nuovi casi covid sono 50.534, il tasso di positività scende a 10,3% (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 50.534, contro i 53.662 precedenti ma soprattutto i 62.231 di sabato scorso. I tamponi processati sono 492.045 (ieri 510.253) con il tasso di positività che scende dal 10,5% al 10,3%. I decessi sono 252 (ieri 314): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 152.848. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 34 in meno (ieri -50) con 76 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 953. I ricoveri ordinari sono 561 in meno (ieri -614), 13.387 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è il ... Leggi su agi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in. I50.534, contro i 53.662 precedenti ma soprattutto i 62.231 di sabato scorso. I tamponi processati492.045 (ieri 510.253) con ildichedal 10,5% al 10,3%. I decessi252 (ieri 314): le vittime totali dall'inizio della pandemia152.848. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive34 in meno (ieri -50) con 76 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 953. I ricoveri ordinari561 in meno (ieri -614), 13.387 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni è il ...

