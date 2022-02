"Il sangue non è di Nada": parla il marito di Annalucia (Di sabato 19 febbraio 2022) Il marito di Annalucia Cecere ha chiarito che potrebbero esserci tracce ematiche sul motorino sequestrato: ma il sangue non apparterrebbe a Nada Cella Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) IldiCecere ha chiarito che potrebbero esserci tracce ematiche sul motorino sequestrato: ma ilnon apparterrebbe aCella

"Il sangue non è di Nada": parla il marito di Annalucia il Giornale centro di coordinamento regionale sangue Si è tenuta ieri, presso l'auditorium dell'Azienda Papardo, una riunione plenaria indetta con carattere d'urgenza dal Centro di Coordinamento Regionale Sangue con le figure apicali sanitarie ...

"Il sangue non è di Nada": parla il marito di Annalucia Ci hanno messo due mesi a venire a prenderlo. Ma nessun problema per fare il Dna. Nessun problema, non abbiamo nulla da nascondere. Sicuramente so di chi è quel sangue. Sicuramente c’è del sangue lì ...

