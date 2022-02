Il parroco di Lonato del Garda che canta “Brividi” durante la predica | VIDEO

(Di sabato 19 febbraio 2022) Da Sanremo a San Pietro è un attimo. Ad azzerare le distanze è un prete, don Matteo Selmo, co-di San Giovanni adel, cheun’omelia datata 6 febbraio e diventata virale in questi giorni su Tik Tok, non si limita a citare i versi di “”, la canzone di Blanco e Mahmood che ha trionfato al 72esimo Festival della Canzone italiana, ma lie li interpreta dal pulpito (anche con una discreta intonazione) e affidando il suo messaggio d’amore ai social network. Risultato? Un trionfo. Ildidelchela“Immagino San Pietro che incontra San… Remo questa mattina e si scambiano qualche ...

...sipario sul laboratorio teatrale ospitato al Centro giovanile Paolo VI di via Antiche Mura a... "L'obiettivo - spiega ildon Matteo Selmo - è quello di tenere sempre vivo l'oratorio come ...Grazie a un gruppo di volontari si sta allestendo nella Basilica di, davanti all'altare, l'imponente macchina dei Tridui, la solenne funzione religiosa dedicata ...di S. Benedetto di ...È diventata virale l'omelia del parroco della basilica di San Giovanni a Lonato del Garda in provincia di Brescia. È domenica 6 febbraio e quando i fedeli arrivano in chiesa per sentire messa, di ...