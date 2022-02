Il Molise alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano (Di sabato 19 febbraio 2022) Le imprese del territorio interessate potranno presentare una propria richiesta ad info@pec.termoli.net entro il 26 febbrario, alle ore ... Leggi su quotidianomolise (Di sabato 19 febbraio 2022) Le imprese del territorio interessate potranno presentare una propria richiesta ad info@pec.termoli.net entro il 26 febbrario, alle ore ...

Advertising

rev_emi : RT @Cleo_55: @LeggereSolo @TimeOutFree Per non parlare delle spese sanitarie negli ultimi 2 anni. Emilia Romagna buco da 820 mila € ha port… - Primonumero : Molise alla Borsa del Turismo, posti disponibili per aziende che vogliono partecipare - katakhon : RT @Cleo_55: @LeggereSolo @TimeOutFree Per non parlare delle spese sanitarie negli ultimi 2 anni. Emilia Romagna buco da 820 mila € ha port… - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: Un aiuto per le persone colpite dalla #pandemia per gli aspetti legati alla #psicologia #IoSeguoTgr - TgrRaiMolise : Un aiuto per le persone colpite dalla #pandemia per gli aspetti legati alla #psicologia #IoSeguoTgr -