"Il giorno in cui è scomparso mio padre". Verissimo, il dramma di Irene Ferri: un destino atroce (Di sabato 19 febbraio 2022) Attrice protagonista sul piccolo schermo nella fiction Fosca Innocenti, Irene Ferri è stata invitata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo per la puntata andata in onda sabato 19 febbraio su Canale 5. L'attrice si è raccontata al grande pubblico, partendo dalla sua infanzia: "Da piccola ho sempre intrattenuto ma non ho mai pensato che potesse diventare una cosa naturale in casa mia. Mia madre sognava Hollywood ma perché poi così ci sarebbe potuta andare lei, era veramente dura". Il momento più difficile è stato però quello della scomparsa del padre, che la Ferri ha raccontato commossa: "Ho perso papà esattamente quindici anni fa. È stato difficilissimo perché mio figlio è nato il giorno prima. Contenere quel tipo di dolore è un'impresa complicata, perché non ha barriere.

