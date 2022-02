Il finto scoop contro Ranucci. Un vecchio video di otto anni fa. Il Riformista scrive di materiale mai visionato dai pm. Ecco gli atti del Tribunale di Padova che lo sbugiardano (Di sabato 19 febbraio 2022) Uno scoop sul “metodo Ranucci” fondato su un “video inedito” che, però, risale a otto anni fa e che era già noto alle autorità (leggi l’articolo). Sembra proprio che questa volta Il Riformista abbia preso una cantonata, versando fiumi d’inchiostro in quello che appare un intrigante – quanto fantasioso – romanzo a puntate in cui vengono messe in risalto le presunte condotte sui generis del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il Tribunale di Padova ha già scritto che nei confronti di Ranucci “non è ravvisabile alcun illecito penale” Peccato che si tratti di un clamoroso abbaglio giornalistico – per giunta già segnalato dallo stesso giornalista Rai – visto che il filmato incriminato nuovo non è. Si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Unosul “metodo” fondato su un “inedito” che, però, risale afa e che era già noto alle autorità (leggi l’articolo). Sembra proprio che questa volta Ilabbia preso una cantonata, versando fiumi d’inchiostro in quello che appare un intrigante – quanto fantasioso – romanzo a puntate in cui vengono messe in risalto le presunte condotte sui generis del conduttore di Report, Sigfrido. Ildiha già scritto che nei confronti di“non è ravvisabile alcun illecito penale” Peccato che si trdi un clamoroso abbaglio giornalistico – per giunta già segnalato dallo stesso giornalista Rai – visto che il filmato incriminato nuovo non è. Si ...

Ultime Notizie dalla rete : finto scoop Il finto scoop contro Ranucci. Un vecchio video di otto anni fa LA NOTIZIA Un libro alla settimana: Il giornalismo fatto a pezzi Ci portiamo dietro un finto giornalismo che spaccia per scoop i verbali di questura. Peccato che la Repubblica ci abbia campato per una vita su questi scoop, ma forse l’estensore di questo articolo ...

