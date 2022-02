Il filo invisibile, recensione: su Netflix un brillante teen drama su una famiglia arcobaleno (Di sabato 19 febbraio 2022) La nostra recensione de Il filo invisibile di Marco Simon Puccioni, un brillante teen drama targato Netflix incentrato su una famiglia arcobaleno, con Filippo Timi, Francesco Scianna e Francesco Ghenghi Una premessa dovuta Il cinema, in quanto medium estremamente popolare, facilmente fruibile da chiunque e massivamente iconico, ha il potere di incidere sulla società in maniera significativa. Conseguenza di questo è che la rappresentazione nei prodotti audiovisivi mainstream di situazioni ancora oggi percepite come divergenti da ciò che, con una generalizzazione limitante, è considerato normale, può contribuire a ridefinire la percezione comune. Ammirare le avventure di un supereroe nero, entrare nella nella quotidianità di un ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 19 febbraio 2022) La nostrade Ildi Marco Simon Puccioni, untargatoincentrato su una, con Filippo Timi, Francesco Scianna e Francesco Ghenghi Una premessa dovuta Il cinema, in quanto medium estremamente popolare, facilmente fruibile da chiunque e massivamente iconico, ha il potere di incidere sulla società in maniera significativa. Conseguenza di questo è che la rappresentazione nei prodotti audiovisivi mainstream di situazioni ancora oggi percepite come divergenti da ciò che, con una generalizzazione limitante, è considerato normale, può contribuire a ridefinire la percezione comune. Ammirare le avventure di un supereroe nero, entrare nella nella quotidianità di un ...

