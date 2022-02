Il Daily Star dedica la prima pagina al caso Conte: “Worst Spurs gar ever” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Worst Spurs gar ever”. Così il Daily Star titola la prima pagina del quotidiano di oggi. Un titolo non tenero con Antonio Conte dopo le sue recenti dichiarazioni a Sky Italia, attribuite ad un difetto di traduzione, sul mercato del Tottenham a gennaio. Il quotidiano gioca sul doppio significato di ‘gag’ in inglese, traducibile con bavaglio e scenetta o battuta, allegando una foto del tecnico imbavagliato. Il media britannico chiarisce poi il proprio riferimento, con Conte che d’ora in poi non potrà parlare alla stampa italiana. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “gar”. Così iltitola ladel quotidiano di oggi. Un titolo non tenero con Antoniodopo le sue recenti dichiarazioni a Sky Italia, attribuite ad un difetto di traduzione, sul mercato del Tottenham a gennaio. Il quotidiano gioca sul doppio significato di ‘gag’ in inglese, traducibile con bavaglio e scenetta o battuta, allegando una foto del tecnico imbavagliato. Il media britannico chiarisce poi il proprio riferimento, conche d’ora in poi non potrà parlare alla stampa italiana. SportFace.

