Il chips act europeo, tra ambizioni e realtà. L’analisi di Zecchini (Di sabato 19 febbraio 2022) Una delle condizioni necessarie per avanzare rapidamente nella transizione alla digitalizzazione è la disponibilità di microprocessori (micro-chips) in quantità sempre più grandi, ad alte prestazioni ed efficienti sotto il profilo energetico. Questa condizione è venuta a mancare fin dallo scorso anno specialmente in Europa a causa dell’incapacità della produzione sia interna che esterna di soddisfare l’impennata della domanda determinatasi con la ripresa delle attività nel post-pandemia. L’Ue dipende per la maggior parte da produzioni effettuate in Asia, che si basano tra l’altro su ricerche e disegni di origine europea e americana, oltre che sulle terre rare di origine cinese. Nei paesi europei si trovano punte di eccellenza in queste fasi di creazione di chips, ma non in quelle di produzione, impacchettamento ed assemblaggio che sono, invece, ... Leggi su formiche (Di sabato 19 febbraio 2022) Una delle condizioni necessarie per avanzare rapidamente nella transizione alla digitalizzazione è la disponibilità di microprocessori (micro-) in quantità sempre più grandi, ad alte prestazioni ed efficienti sotto il profilo energetico. Questa condizione è venuta a mancare fin dallo scorso anno specialmente in Europa a causa dell’incapacità della produzione sia interna che esterna di soddisfare l’impennata della domanda determinatasi con la ripresa delle attività nel post-pandemia. L’Ue dipende per la maggior parte da produzioni effettuate in Asia, che si basano tra l’altro su ricerche e disegni di origine europea e americana, oltre che sulle terre rare di origine cinese. Nei paesi europei si trovano punte di eccellenza in queste fasi di creazione di, ma non in quelle di produzione, impacchettamento ed assemblaggio che sono, invece, ...

