Il caso del carabiniere arrestato per violenze sessuali | denunciato da 4 vittime | una era minorenne

Un carabiniere di 35 anni, in servizio in provincia di La Spezia, è stato arrestato venerdì 18 febbraio con l'accusa di violenza sessuale per aver molestato, in diversi periodi, quattro donne dipendenti del bar di proprietà dei suoi genitori a Massa Carrara. Una delle quattro donne che ha denunciato il carabiniere, all'epoca dei fatti, era minorenne. Ma non solo. Il 35enne dell'Arma è accusato di maltrattamenti sia verbali sia fisici nei confronti delle quattro donne, in concorso con la madre che pur assistendo ai presunti maltrattamenti contro le quattro dipendenti da parte del figlio, non sarebbe mai intervenuta per fermarlo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il militare avrebbe approfittato della frequentazione pressoché quotidiana del bar dei genitori per molestare le quattro donne

