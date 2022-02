IL CANTANTE MASCHERATO | MILLY CARLUCCI VINCE | ZITTISCE I TUTTOLOGI E LA CURVA VOLA

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tu sei pazza! Quandopropose alla Rai “Ballando con le Stelle” le dissero più o meno queste parole. E abbiamo visto com’è andata a finire. Probabilmente la stessa frase qualcuno l’avrà pensata quando propose di acquistare The Masked Singer, diventato da noi “Il“. La seconda puntata dello show di Rai1la serata con 3,4 milioni di telespettatori e il 18,90% di share. Lacresce fino al 27% allo svelamento di Cavalluccio Marino alias Cristina D’Avena, una vera vip così come Alba Parietti, l’altra smascherata della serata (era lei Aquila). Il pubblico gradisce. E gradisce la formula dei duetti, introdotta daalla finale dell’anno scorso, ripetuta quest’anno fin dalla premiere e copiata in alcune ...