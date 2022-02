Il Cantante Mascherato | eliminati Aquila e Cavalluccio Marino | Francesco Facchinetti positivo al Covid VIDEO

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nella seconda puntata de Ilandata in onda in prima serata ieri venerdì 18 gennaio 2022, sono state eliminate le maschere. Nella prima si nascondeva Alba Parietti, nella seconda maschera invece Cristina D’Avena. Una serata ricca di interventi che ha visto nel corso della puntata Morgan, Iva Zanicchi, Dodi … L'articolo Ilalproviene da Velvet Gossip.

Advertising

RaiUno : AQUILA ?? e CAVALLUCCIO MARINO ?? hanno calato la maschera! La seconda puntata de Il Cantante Mascherato è disponibil… - chetempochefa : 'Polemiche Rai. Venerdì 11 febbraio giorno in cui decadeva l'obbligo della mascherina, la Rai ha trasmesso Il Canta… - VelvetMagIta : #IlCantanteMascherato, eliminati Aquila e Cavalluccio Marino: Francesco Facchinetti positivo al Covid [VIDEO]… - infoitcultura : Il Cantante Mascherato, eliminato Cavalluccio marino: scoppia la bufera - telodogratis : Ascolti tv, il Cantante Mascherato contro Fosca Innocenti: chi ha vinto -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

L'eliminazione di Cristina D'Avena da Il, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, scatena la polemica. Il tutto dopo la seconda puntata del format, in onda venerdì 18 febbraio. Dietro le maschere di Aquila e ...A "!Il" c'è stato un animato dibattito su chi sia SoleLuna. Caterina Balivo sospetta di Malgioglio e lo chiama in diretta. Chi si nasconde dietro la maschera di SoleLuna? È stata questa ...Nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda in prima serata ieri venerdì 18 gennaio 2022, sono state eliminate le maschere Aquila e Cavalluccio Marino. Nella prima si ...A "!Il cantante mascherato" c'è stato un animato dibattito su chi sia SoleLuna. Caterina Balivo sospetta di Malgioglio e lo chiama in diretta. Chi si nasconde dietro la maschera di SoleLuna? È stata ...