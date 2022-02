Il Cantante Mascherato 2022 | Aquila eliminata | ecco chi era la showgirl ‘mascherata’

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ilè tornato in onda questa sera 18 febbraiocon una seconda puntata ricca di nuovi duetti e undici concorrenti mascherati ancora in gara. La puntata si è aperta con uno spareggio fra due maschere a rischio eliminazione: da un lato il sensuale Pesce Rosso, dall’altro l’agguerrita. Entrambi i cantanti mascherati si sono subito esibiti e, dopo i risultati del voto social, una delle due ha dovuto lasciare il gioco in quanto meno votata sui social. E la maschera meno votata fra quella dell’e quella del Pesce Rosso è stata purtroppo quella dell’. Il vip che indossava questo costume ha dovuto gettare giù la maschera e rivelare a tutti la propria identità.di chi si trattava…. Il...

Venerdì 11 febbraio giorno in cui decadeva l'obbligo della mascherina, la Rai ha trasmesso Il Cantante Mascherato 3: eliminato Cavalluccio Marino. Era Cristina D'Avena - Il Cantante Mascherato il terzo eliminato è Cavalluccio Marino: ecco chi è - Il Cantante Mascherato 2022, Cavalluccio marino eliminato: è Cristina d'Avena

Nella seconda puntata del '' manca all'appello il giudice Francesco Facchinetti rimpiazzato per l'occasione da Iva Zanicchi . Facchinetti è infatti risultato positivo al tampone per il Covid . Pamela Prati e ...Nella seconda puntata de 'Il' di Milly Carlucci su RaiUno svelata l'identità dell'artista che si nascondeva sotto la maschera di Aquila , la showgirl Alba Parietti . Il, Francesco ...Il Cantante Mascherato è tornato in onda questa sera 18 febbraio 2022 con una seconda puntata ricca di nuovi duetti e undici concorrenti mascherati ancora in gara. La puntata si è aperta con uno ...Piccolo imprevisto nel corso della seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2022: fra i quattro volti della giuria non è stato riconfermato Francesco Facchinetti. Il celebre figlio di Roby ...