Il bollettino Covid di oggi 19 febbraio 2022 | 50 534 nuovi casi e 252 decessi

(Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 50.534 idi-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 53.662 di ieri, per un totale di 12.427.773 dall'inizio dell'epidemia. Si registrano 252, contro i 314 di ieri, portando il totale a...

Advertising

Agenzia_Italia : #covid I ricoveri ordinari sono 561 in meno, quelli nelle terapie intensive sono diminuite di 34 unità. La regione… - cocchi2a : RT @Virus1979C: Covid bollettino del 19 febbraio:50.534 casi e 252 morti. il tasso di positività è al 10,3%. Sono invece 953 i pazienti ric… - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 19 febbraio 2022: 50.534 casi e 252 morti - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 50.534 contagi e 252 morti: bollettino 19 febbraio - - lifestyleblogit : Covid oggi Abruzzo, 1.609 contagi: bollettino 19 febbraio - -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

QUOTIDIANO NAZIONALE

È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 5.583 contagi, seguita da Sicilia (+5.504), Lombardia (+5.231), ...Un'arma in più per contrastare il, dunque, che si affianca ai vaccini e agli anticorpi monoclonali.CORONAVIRUS ITALIA 19 FEBBRAIO/ Ministero Salute: +50.534 casi e 252 morti ...Il bollettino Covid di oggi 19 febbraio Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 50.534, contro i 53.662 di ieri ma soprattutto i 62.231 di sabato scorso. I tamponi ...Il bollettino dell’Azienda sanitaria registra comunque tre decessi (una donna over 60 e un uomo e una donna over 80). Sono 609 i nuovi casi (38 pcr positivi su 615 e 571 test antigenici su 5866).