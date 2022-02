I venti furiosi del nord Europa arrivano lunedì in Italia (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Nonostante l'elevata distanza dalle zone di transito dei cicloni nord europei, da lunedì in Italia l'attività del vortice polare potrebbe provocare venti furiosi deviando la corrente a getto verso il Mediterraneo. C'è di buono che l'intensità sarà decisamente molto minore, probabilmente la metà. Con l'inizio della prossima settimana, dunque, potremmo registrare venti forti come quelli di lunedì 7, due settimane esatte dopo. Secondo il sito www.iLMeteo.it, le raffiche più intense sul nostro Paese potrebbero raggiungere i 100-120 km/h nella giornata di lunedì con una previsione comunque da confermare. A quasi un mese dall'equinozio di primavera, che per esattezza quest'anno cade il 20 marzo, avremmo venti molto intensi da ... Leggi su agi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Nonostante l'elevata distanza dalle zone di transito dei ciclonieuropei, dainl'attività del vortice polare potrebbe provocaredeviando la corrente a getto verso il Mediterraneo. C'è di buono che l'intensità sarà decisamente molto minore, probabilmente la metà. Con l'inizio della prossima settimana, dunque, potremmo registrareforti come quelli di7, due settimane esatte dopo. Secondo il sito www.iLMeteo.it, le raffiche più intense sul nostro Paese potrebbero raggiungere i 100-120 km/h nella giornata dicon una previsione comunque da confermare. A quasi un mese dall'equinozio di primavera, che per esattezza quest'anno cade il 20 marzo, avremmomolto intensi da ...

