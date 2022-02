I giovani Volpato e Bove salvano la Roma: da 0-2 a 2-2 con il Verona (Di sabato 19 febbraio 2022) La Roma vede il baratro, ma si salva grazie ai giovani: 2-2 in rimonta con il Verona, al doppio vantaggio firmato da Barak e Tameze rispondono... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Lavede il baratro, ma si salva grazie ai: 2-2 in rimonta con il, al doppio vantaggio firmato da Barak e Tameze rispondono...

Ultime Notizie dalla rete : giovani Volpato Anticipo Serie A, Roma - H.Verona 2 - 2 Mourinho trova sostanza nei giovani. Entra Volpato e dopo 3' (65') trova lo spiraglio su azione da corner. Entra Bove e dopo 5' (84') inventa un diagonale che lascia di sale Montipò. Roma sulle ali ...

Roma Verona, Volpato primo giocatore della scuderia Totti a segnare con i giallorossi ...A ed è il primo della scuderia di Francesco Totti a segnare per la Roma La Roma per recuperare la sfida contro l'Hellas Verona si è affidata ai giovani. Mourinho ha inserito nella ripresa Volpato, ...

Roma, ecco chi è Cristian Volpato: l’Italo-australiano assistito da Totti Corriere dello Sport.it I ragazzi terribili di Mourinho negano l'impresa all'Hellas: Roma in rimonta, 2-2 Nella ripresa il gol di Volpato, appena entrato, ridà fiducia alla Roma che inizia a fare la partita, anche sulla spinta dei giovani mandati in campo da Mourinho e tenta l'assalto finale (con successo ...

SERIE A - Roma-Hellas Verona 2-2, i giovani Volpato e Bove salvano Mourinho Dopo un primo tempo conclusosi con il doppio vantaggio del Verona, nella ripresa la Roma ha ripreso il controllo del gioco meritando il pareggio, grazie alle reti dei giovanissimi Volpato e Bove, ...

