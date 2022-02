I Cinque Stelle e la transizione ecologica all’italiana. Scrive Tivelli (Di sabato 19 febbraio 2022) C’è una sorta di transizione ecologica all’italiana che pesa sul nostro sistema politico, economico e sulle tasche dei cittadini italiani. Un fenomeno fatto di troppi non detto e non scritto da una parte significativa della nostra politica e del nostro giornalismo. Nei giorni scorsi, ad esempio, il sottosegretario agli Esteri grillino Manlio Di Stefano ha riconosciuto che il movimento 5 Stelle sbagliò a definire il gasdotto Tap “un’opera di criminali”. La memoria corta di certa politica e di certo giornalismo sembra aver dimenticato la campagna durissima, le occupazioni dei terreni, le grandi manifestazioni di protesta fatte a suo tempo dai Cinque Stelle contro la realizzazione di quella infrastruttura che arriva in Puglia, senza attraversare, una volta tanto, la Russia, rispetto alla ... Leggi su formiche (Di sabato 19 febbraio 2022) C’è una sorta diche pesa sul nostro sistema politico, economico e sulle tasche dei cittadini italiani. Un fenomeno fatto di troppi non detto e non scritto da una parte significativa della nostra politica e del nostro giornalismo. Nei giorni scorsi, ad esempio, il sottosegretario agli Esteri grillino Manlio Di Stefano ha riconosciuto che il movimento 5sbagliò a definire il gasdotto Tap “un’opera di criminali”. La memoria corta di certa politica e di certo giornalismo sembra aver dimenticato la campagna durissima, le occupazioni dei terreni, le grandi manifestazioni di protesta fatte a suo tempo daicontro la realizzazione di quella infrastruttura che arriva in Puglia, senza attraversare, una volta tanto, la Russia, rispetto alla ...

