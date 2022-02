Hockey ghiaccio | Pechino 2022 | la Slovacchia cala il poker alla Svezia e centra la medaglia di bronzo

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lasi mette al collo ladiper quanto riguarda il torneo dimaschile dei Giochi Olimpici invernali di. La compagine blu, bianca e rossa ha superato con il punteggio di 4-0 la, andando a cogliere il miglior risultato della propria storia sotto i Cinque Cerchi, migliorando la quarta posizione di Vancouver 2010.0-4: il primo periodo, come ampiamente annunciato, prende il via all’insegna dell’equilibrio, tanto che il parziale si chiude a reti bianche. Nel secondo tempo, invece, lainizia a fare la voce grossa,ndo il vantaggio al minuto 23:17 grazierete di Ceresnak, ...

La Slovacchia si mette al collo la medaglia di bronzo per quanto riguarda il torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La compagine blu, bianca e rossa ha ...Siamo arrivati all'ultimo giorno di gare dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 ci regalerà anche l'attesissimo atto conclusivo del torneo di hockey ghiaccio maschile. Domani, domenica 20 ...