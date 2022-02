Highlights Tortona-Virtus Bologna 94-82 | semifinale Final Eight Coppa Italia 2022 basket VIDEO

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ilcon glidi Bertram DerthonaSegafredo, valida per le semii delladidi. A sorpresa, la neopromossa formazione piemontese letteralmente asfalta i campioni d’in carica, i quali riescono solo nele a contenere un passivo comunque importante: 94-82 il risultatoe. Gli uomini di coach Ramondino sono ora attesi dall’ultimo atto contro l’Olimpia Milano. CRONACA e TABELLINO COME VEDERE LAE IN TV IL TABELLONE COMPLETO TABELLONE SEMII PROGRAMMA e ORARI SEMII SportFace.

Eurosport IT

Al suo primo anno in Serie A, la Bertam compie l'impresa di raggiungere la finale di Coppa Italia eliminando i campioni d'Italia della Virtus. In stagione regolareaveva battuto la Virtus di 17 punti e si è ripetuta, ancora più a sorpresa.Il video con glie i gol di Allianz Pallacanestro Trieste - Bertram Derthona, valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket . Dopo un primo quarto equilibrato, i ...Il video con gli highlights di Bertram Derthona Tortona-Virtus Segafredo Bologna, valida per le semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. A sorpresa, la neopromossa formazione ...(RISULTATO 36-46): SECONDO QUARTO. Il punteggio della diretta di Trieste Tortona all’intervallo è di 36-46. (RISULTATO 82-94): ULTIMO QUARTO. Nell’ultimo quarto della diretta di Trieste Tortona il ...