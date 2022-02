Highlights e gol Taranto-Catanzaro 0-1 | girone C Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 19 febbraio 2022) Match interessante anche se non troppo emozionante quello trache si chiude con una vittoria ospite per 0-1. Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale.che, grazie a questa vittoria, continua la sua corsa alla promozione posto, mantenendosi a +4 dalla Virtus Francavilla terza, e a -4 dal Bari primo, anche se con una gara in meno.invece, in dodicesima posizione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH IL RIASSUNTO DELLA GARA SportFace.

Match interessante e parecchio emozionante quello tra Bari e Campobasso che si chiude con una vittoria ospite per 2-3. Ben 5 gol e tante emozioni in quello che è comunque un match fondamentale.Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale. Foggia che, grazie a questa vittoria, continua la sua corsa play-off, adesso è al decimo posto. Monopoli invece ...