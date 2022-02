Highlights e gol Crystal Palace-Chelsea 0-1 | Premier League 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la. Ziyech regala una vittoria insperata ai ragazzi di Tuchel, che conquistano tre punti pesanti per difendere il terzo posto dall’eventuale assalto di chi spinge da dietro. Al 90? arriva la rete del vantaggio dei blues che ormai sembravano doversi arrendere al pareggio a occhiali contro Vieira. In alto le immagini salienti. SportFace.

Il video con gli highlights e i gol di Liverpool-Burnley 3-1, match valido per la Premier League 2021/2022. Vantaggio degli ospiti con Rashica subito a inizio secondo tempo, i ragazzi di Klopp non si ... Il Monopoli, d'altro canto, deve interrompere il ciclo di incontri senza reti: sono tre le gare in cui la squadra biancoverde non è riuscita a segnare gol racimolando un solo punto.