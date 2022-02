Hande Erçel e Kerem Bürsin si sono lasciati? L’attrice cancella le foto: caos tra i followers [VIDEO] (Di sabato 19 febbraio 2022) Per settimane si è ipotizzata la presunta rottura tra Hande Erçel e Kerem Bürsin. Una notizia giunta dalla Turchia li vedeva ormai divisi da una rovinosa rottura. Ma cosa sarà realmente successo tra i due protagonisti della serie televisiva Love is in the Air? I gossip italiani come anche quelli stranieri, hanno sospettato la fine … L'articolo Hande Erçel e Kerem Bürsin si sono lasciati? L’attrice cancella le foto: caos tra i followers VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 19 febbraio 2022) Per settimane si è ipotizzata la presunta rottura tra. Una notizia giunta dalla Turchia li vedeva ormai divisi da una rovinosa rottura. Ma cosa sarà realmente successo tra i due protagonisti della serie televisiva Love is in the Air? I gossip italiani come anche quelli stranieri, hanno sospettato la fine … L'articolosiletra iproviene da Velvet Gossip.

HankerKader : RT @moonshadow_369: 'Hande Erçel è un'attrice incredibile. Ha un cuore enorme, ed è molto disciplinata e coscienziosa. Siamo fortunati ad a… - Alexispetit2 : #HanKer ho appena letto che Hande Ercel cancella per sempre Kerem Bursin. - fashionsoaptv : Anche Kerem ha cancellato la foto simbolo dell'unione con Hande Ercel. Da fan degli #HanKer sono triste. Non aspett… - HandeErcelItali : ?????????? ?????????? ??|????????| (???????????????? 2022) Volto preferito degli schermi: Hande Ercel! Con l'influenza del mainstream e… - GiulsGiulyGiuls : Ma se uno come Kerem Bursin lascia o viene lasciato da una come Hande Ercel, mi spiegate noi che possibilità abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Hande Erçel 'Love is in the air', le anticipazioni: c'è tempesta sulla luna di miele Enrico Casarini ? Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air" Per Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) il matrimonio rappresenta l'inverarsi di una grande fiaba d'amore, e la loro gioia si diffonde tra amici e parenti alla festa di nozze. Festa che potrebbe perfino ...

Love Is In The Air anticipazioni: AYFER sarà investita e... La zia di Eda Yildiz (Hande Ercel) farà infatti una conoscenza che potrebbe cambiare per sempre la sua vita, anche se tale svolta non verrà purtroppo approfondita a dovere nelle puntate finali della ...

