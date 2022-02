Halo Infinite, OpTic Gaming si riprende FormaL: il veterano iGotUrPistola finisce in panchina (Di sabato 19 febbraio 2022) Matthew “FormaL” Piper è di nuovo un membro del roster iniziale di OpTic Gaming. Come annunciato dalla stessa organizzazione di esports, FormaL torna a far parte del roster principale di Halo Infinite, mentre il veterano Justin “iGotUrPistola” Deese viene spostato in panchina. FormaL va a fare compagnia agli altri componenti del team, ovvero Tommy “Lucid” Wilson, Bradley “aPG” Laws e Joey “TriPPPeY” Taylor, che hanno appena disputato le finali dell’HCS NA Regionals al DreamHack Anaheim. OpTic si è distinta per una fase a gironi praticamente impeccabile, prima di superare sia eUnited che Sentinels nella fascia alta. Pur tenendo testa a Cloud9 nelle Finals, alla fine il team ha dovuto arrendersi. It’s ... Leggi su esports247 (Di sabato 19 febbraio 2022) Matthew “” Piper è di nuovo un membro del roster iniziale di. Come annunciato dalla stessa organizzazione di esports,torna a far parte del roster principale di, mentre ilJustin “” Deese viene spostato inva a fare compagnia agli altri componenti del team, ovvero Tommy “Lucid” Wilson, Bradley “aPG” Laws e Joey “TriPPPeY” Taylor, che hanno appena disputato le finali dell’HCS NA Regionals al DreamHack Anaheim.si è distinta per una fase a gironi praticamente impeccabile, prima di superare sia eUnited che Sentinels nella fascia alta. Pur tenendo testa a Cloud9 nelle Finals, alla fine il team ha dovuto arrendersi. It’s ...

