Hai bisogno di storage esterno? Ecco le migliori offerte per chiavette USB disponibili al momento

Leggi su computermagazine

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ne abbiamo di ogni tipo, genere, forma e dimensione. Ma quali sono leUSB in commercio, attualmente?una breve e utile lista di prodotti in quella che potremmo definire una guida all’acquisto del miglior prodotto in circolazione. USB: la guida all’acquisto della miglior chiavetta – 15022022 www.computermagazine.itChi non ha una chiavetta USB (o PenDrive) nel proprio zaino di lavoro? Un oggetto indispensabile ma che spesso e volentieri viene acquistato con superficialità. Ad oggi esistono centinaia di modelli, prodotti da decine di aziende, ma quali sono realmente quelli più convenienti ma soprattutto prestanti e di qualità? Nel 2022 è difficile imbattersi in prodotti “scarsi” per quanto riguarda lo spazio di archiviazione – quello che è stato per anni un grosso limite, oggi non lo è più. Non è così difficile ...