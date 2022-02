Haaland | niente Premier League | è guerra Real Madrid-Barcellona

(Di sabato 19 febbraio 2022)si preparano allaper, che ha deciso di non andare inErling, insieme a Kylian Mbappé, sarà l’uomo mercato della prossima estate. Il norvegese ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, anche se il Borussia Dortmund starebbe tentando di trattare per eliminarla o quantomeno alzarla. Secondo quanto riportato da Sport, il bomber avrebbe deciso di non andare ine si trasferirsi in Spagna. Si prepara così latraper accaparrarsi l’attaccante del futuro. Negli ultimi tempi, i Blancos hanno incontrato a Monaco l’avvocato di ...

La sua fuga, però, non ha portato adi buono: prima l'esonero di Solskjaer, poi l'arrivo di ... entrambi pronti a cedere il posto a Mbappe,e i nuovi talenti che arriveranno forse ...... prestiti con diritto di riscatto, obbligo e contropaccotto: tutto cambi affinchécambi, ...an Vlahovi, assieme ail giovane centravanti più richiesto da tutte le squadre che contano, e ...Erling Haaland, insieme a Kylian Mbappé, sarà l’uomo mercato della prossima estate. Il norvegese ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, anche se il Borussia Dortmund starebbe tentando di ...Non sarà semplice per il Dortmund portare a casa il risultato ed ecco perchè le quote del 2 non sono per niente basse, intorno all’1,90 ... Rose recupera tutti tranne Haaland che sta recuperando ...