“Ha dato un calcio al…”: Roma-Verona, Mourinho scatenato. Caos in panchina (Di sabato 19 febbraio 2022) José Mourinho protagonista assoluto nei minuti finali di Roma-Verona. Lo Special One, prima di essere espulso, si è scatenato in panchina. Il pareggio per 2-2 in Roma-Verona non è andato già a José Mourinho ed ai tifosi giallorossi che nel finale hanno puntato il dito contro l’arbitro per un presunto calcio di rigore non fischiato. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 19 febbraio 2022) Joséprotagonista assoluto nei minuti finali di. Lo Special One, prima di essere espulso, si èin. Il pareggio per 2-2 innon è angià a Joséed ai tifosi giallorossi che nel finale hanno puntato il dito contro l’arbitro per un presuntodi rigore non fischiato. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_Morik92_ : Un passo in avanti (Bergamo), cinque passi indietro (stasera). La #Juve di #Vlahovic e #Zakaria è tornata quella sc… - champagnefefe : Mourinho non capisce un cazzo di calcio così tanto che ha dato fiducia a Bove, Volpato, Felix, Zalewski da inizio s… - WLITALIA1 : RT @MassimoZampett1: @OfficialASRoma @Hyundai_Italia Questa è ancora più la dimostrazione che la prima squadra è piena de pippe. I primaver… - docdav74 : @guglielmotim Ma le partite le sapete vedere? La #Roma in totale balia del Verona che ha lasciato spazio solo quand… - MassimoZampett1 : @OfficialASRoma @Hyundai_Italia Questa è ancora più la dimostrazione che la prima squadra è piena de pippe. I prima… -