Advertising

Kenmckinnon9 : Lucia Bronzetti Guadalajara -

Ultime Notizie dalla rete : Guadalajara Bronzetti

FIT

Sugli impegni futuri, laha spiegato: 'Partirò per i tornei die Monterrey, poi andremo ad Indian Wells e Miami'. Un breve passaggio, infine, sul suo idolo tennistico: 'Federer ...Luciasi racconta. Nel corso di un'intervista andata in onda sul canale Twitch di Sportface, nel ... "Partirò con Alessandro e Francesco per giocare i tornei die Monterrey, poi ...Sacrificio e dedizione, è questa la ricetta perfetta per puntare in alto. Lucia Bronzetti lo sa bene e punta sempre più in alto. Nel corso di un'intervista andata in onda sul canale di Twich di Sportf ...Lucia Bronzetti si racconta nel corso di un’intervista andata ... “Partirò con Alessandro e Francesco per giocare i tornei di Guadalajara e Monterrey, poi andremo ad Indian Wells e Miami”. Sugli ...