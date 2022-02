Gravina | «Stadi al 75%? Serve grande senso di responsabilità»

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il presidente della Figc, Gabriele, ha parlato al termine del Consiglio Federale, dicendo ala sua sulla capienza degliIl presidente della Figc, Gabriele, ha parlato al termine del Consiglio Federale, dicendo ala sua sulla capienza degli. DICHIARAZIONI – «Aumento della capienza negli? Si parla delda fine febbraio, mi piacerebbe chiedere condial ministro Speranza e al Cts di accogliere la nostra richiesta di partire subito con la capienza deglial 100%. Sarebbe unmessaggio per tutti. Alcuni tifosi che non si sono mai voluti vaccinare, lo stanno facendo ora per entrare alloo. Per noi è un ...

Una richiesta esplicita di tutte le società di serie A e B con l'appoggio del presidente della Federcalcio Gabriele. Da oggi glitornano a riempirsi al 75% della capienza massima mentre gli impianti al chiuso di basket e volley possono arrivare fino al 60% . Una novità frutto dei dati sul Covid che ...Da qualche giorno, per esempio, il presidente della Federcalcio, Gabriele, sta chiedendo al ...a livello di dibattito politico c'è chi si chiede perché non equiparare i palasport con gli. ...Come riportato dall’ANSA, Gabriele Gravina ha mandato un messaggio al ministro della salute Roberto Speranza per discutere della capienza degli stadi: “Aumento della capienza negli stadi? Si parla del ...Alcuni tifosi che non si sono mai voluti vaccinare, lo stanno facendo ora per entrare allo stadio. Per noi è un grande messaggio". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del ...