Grande Fratello Vip 6: Barù invita Jessica in Love Boat, ma poi si pente (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stato un colpo di scena inatteso per Jessica Selassié. La giovane parlando con le sue più care amiche, ha confidato di avere ricevuto un invito speciale da Barù. Nel dettaglio, il nipote di Costantino Della Gherardesca l’ha invitata in Love Boat per trascorrere una serata in intimità. La confessione della Principessa In seguito all’ingresso di Barù Gaetani, Jessica Selassié ha mostrato un certo interesse. La Principessa ha confidato che il coinquilino rispecchia il suo tipo di uomo ideale. A tal proposito la 26enne ha cominciato a “gironzolare” intorno al food blogger. Parlando con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, la diretta interessata ha rivelato di avere ricevuto un invito speciale da ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella casa delVip 6 c’è stato un colpo di scena inatteso perSelassié. La giovane parlando con le sue più care amiche, ha confidato di avere ricevuto un invito speciale da. Nel dettaglio, il nipote di Costantino Della Gherardesca l’hata inper trascorrere una serata in intimità. La confessione della Principessa In seguito all’ingresso diGaetani,Selassié ha mostrato un certo interesse. La Principessa ha confidato che il coinquilino rispecchia il suo tipo di uomo ideale. A tal proposito la 26enne ha cominciato a “gironzolare” intorno al food blogger. Parlando con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, la diretta interessata ha rivelato di avere ricevuto un invito speciale da ...

