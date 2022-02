Gps, Pittoni (Lega): riproporremo norma per garantire l’aggiornamento nel 2022 (Di sabato 19 febbraio 2022) "riproporremo nel decreto Sostegni ter la norma che garantisce già quest'anno l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. La cantonata presa da Azzolina, che ha stoppato l'approvazione del provvedimento nel Milleproroghe, può infatti costare lo slittamento di un anno dell'aggiornamento a oltre 700 mila docenti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 febbraio 2022) "nel decreto Sostegni ter lache garantisce già quest'anno l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. La cantonata presa da Azzolina, che ha stoppato l'approvazione del provvedimento nel Milleproroghe, può infatti costare lo slittamento di un anno dell'aggiornamento a oltre 700 mila docenti". L'articolo .

