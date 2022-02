Gorini: “Non mi aspettavo un Benevento in difficoltà, resta una delle favorite” (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCittadella – Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, ha presentato in conferenza stampa il match di campionato con il Benevento. Sanniti e veneti si sfideranno domani pomeriggio, calcio di inizio ore 15:30, al “Tombolato“. Queste le parole dell’allenatore della compagine granata: Benevento – “Affrontiamo una delle favorite. Non mi aspettavo il loro momento di difficoltà, ma questo la dice lunga sul fatto che il campionato è molto equilibrato. Anche del Frosinone dicevamo che era una squadra in forma, poi è incappato in due sconfitte consecutive. Il livello è talmente alto che in ogni partita può succedere di tutto. Il Benevento, tra l’altro, viene da un ritiro, da un colloquio avuto con il presidente. Aldilà ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCittadella – Edoardo, tecnico del Cittadella, ha presentato in conferenza stampa il match di campionato con il. Sanniti e veneti si sfideranno domani pomeriggio, calcio di inizio ore 15:30, al “Tombolato“. Queste le parole dell’allenatore della compagine granata:– “Affrontiamo una. Non miil loro momento di, ma questo la dice lunga sul fatto che il campionato è molto equilibrato. Anche del Frosinone dicevamo che era una squadra in forma, poi è incappato in due sconfitte consecutive. Il livello è talmente alto che in ogni partita può succedere di tutto. Il, tra l’altro, viene da un ritiro, da un colloquio avuto con il presidente. Aldilà ...

