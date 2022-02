Goran Pandev | delusione e ritiro | “Smetto a giugno | cacciato dal Genoa…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 febbraio 2022) Un’intervista carica di tristezza che ha fatto maturare, nel calciatore macedone, una certezza rimandata la scorsa stagione: a, il calciatore del Parma si ritirerà dal calcio giocato., eroe nazionale in Macedonia ed uno degli uomini del Triplete interista di Josè Mourinho, non ha gradito il trattamento riservatogli dal Genoa che, secondo lui, lo vedeva come un peso. Le parole cariche d’amarezza diEcco le parole, contenute nell’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, del calciatore macedone che ha rivelato la sua ferma volontà di abbandonare il mondo del calcio giocato e la sua amarezza per la fine del rapporto con il Genoa: “Volevo già ritirarmi dopo l’Europeo con la Macedonia, però poi qualcosa mi ha convinto a chiudere davanti ai tifosi del Genoa, dopo la ...