"Gli ha tirato uno schiaffo": censura immediata della regia, Alessandro Basciano senza parole [VIDEO] (Di sabato 19 febbraio 2022) Difesa assoluta da parte di una vippona nei confronti di Alessandro Basciano: rivelato un retroscena che nessuno poteva immaginare Il gieffino Alessandro Basciano (screenshot Mediaset Infinity)Grande risonanza in queste ore sta scatenando il primo provvedimento preso dal Grande Fratello Vip nei confronti di Alessandro Basciano. L'ex corteggiatore è stato punito con una nomination d'ufficio a causa di alcune sue parole e per una sua reazione fisica contro il compagno d'avventura Alex Belli. Una decisione contestatissima in quanto secondo i telespettatori anche altri vipponi avrebbero meritato lo stesso trattamento nel corso di questi mesi. È della stessa opinione anche Soleil Sorge che ha rivelato un retroscena inaspettato e che adesso rischia di ...

