Giudice | “Limitazioni al diritto al lavoro per il Covid sono incostituzionali”

prof_baldini : Finalmente un giudice (di Pisa) che parla di diritto fondamentale al lavoro e alla retribuzione (art. 36 Cost.), di… - giorgiobigi1 : RT @fortnardelli: AGI Giudice di Pisa Lina Manuali 'Le limitazioni al diritto al lavoro per il Covid sono incostituzionali. Violano l'art.… - mila_lavi : RT @fortnardelli: AGI Giudice di Pisa Lina Manuali 'Le limitazioni al diritto al lavoro per il Covid sono incostituzionali. Violano l'art.… - fortnardelli : AGI Giudice di Pisa Lina Manuali 'Le limitazioni al diritto al lavoro per il Covid sono incostituzionali. Violano l… - ilcirotano : 'Le limitazioni al diritto al lavoro per il Covid sono incostituzionali' dice una giudice - -

... mettendole in dubbio dal punto di vista giuridico, allesul lavoro per chi non e' in possesso del green pass. Centrale nel ragionamento delil concetto di ' stato di emergenza '. ...... mettendole in dubbio dal punto di vista giuridico, allesul lavoro per chi non è in possesso del green pass. Centrale nel ragionamento delil concetto di 'stato di emergenza'. Il ...Questi alcuni dei motivi per i quali la giudice Manuali ha assolto “perchè il fatto non ... mettendole in dubbio dal punto di vista giuridico, alle limitazioni sul lavoro per chi non è in possesso del ...Nella premessa racconta la sua amicizia con Goliarda Sapienza, figlia di Maria Giudice, ai tempi ... “Ognuno di noi ha tanti limiti, ma se si ha la volontà…”, dirà molti anni dopo alla figlia Goliarda ...