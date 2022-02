Giochi invernali | Francesca Lollobrigida ottiene bronzo in pattinaggio velocità

(Di sabato 19 febbraio 2022)è dinella mass start didi. Al National Speed Skating Oval, l`azzurra conquista la sua seconda medaglia individuale dopo l`argento nei 3000, grazie al terzo posto ottenuto alle spalle dell`olandese Irene Schouten e della canadese Ivanie Blondin. Si tratta della terza medaglia deldie della diciassettesima medaglia dell`Italia Team in questa rassegna a cinque cerchi.L'azzurra in controllo, ma subito grande movimento là davanti.resta un po' indietro al primo sprint intermedio, ma il gruppo è compatto. Maltais prova a scappare, così si muovono le 'big' con Schouten in testa a un terzo di gara. Si staccano le prime atlete, il ritmo scende parecchio e dopo 10 giri ...

PECHINO (CINA) – Sul ghiaccio del National Speed Skating Oval l'Italia festeggia la sua 17esima medaglia ai Giochi Invernali di Pechino. E ancora una volta porta la firma di Francesca Lollobrigida, ...